Wel de felicitaties voor vinder eerste kievitsei Sjoerd van der Hem, maar geen hand van burgemeester Jannewietske de Vries

Sneek- Sjoerd van der Hem (25) uit Jorwerd vond gistermiddag om half zes het eerst kievietsei van de gemeente Súdwest-Fryslân op een stuk maisland onder Goënga. Hij mocht het gespikkelde kleinood weliswaar niet aanbieden aan burgemeester Jannewietske de Vries, het ei blijft liggen waar het ligt omdat er sinds 2015 een raapverbod geldt, maar kreeg naast de gebruikelijke oorkonde ook nog een tientje en een zakflacon Berenburg van de Weduwe Joustra. In verband met het coronavirus echter geen hand van de burgemeester en dat maakte deze plechtigheid toch wel bijzonder.

Samen plaatsten de vinder en de eerste burger van SWF een Fries vlaggetje op de plaats waar het eitje gister gevonden was, allemaal onder het toeziend oog van boer Atze Bakker en z’n broer Gjalt van der Hem(19).

“Op it plak wêrsto it aai fûn hast, ryd ik elke dei del’, grapte de burgemeester. “Ik hie it eins wol fine kind.” Maar dat was dus niet het geval. Sjoerd van der Hem, ‘betûft aaisiker en fjildman’ was wel zo gelukkig. “At it justermoarn west wie, dan hiene jo earder as mij west”, wist Sjoerd.

“Snein hie ik dit ljipke noch net echt yn ’e kiker. Ik moast juster even bij de Snitsermar wêze op it Starteilân, dêr’t ik dit jier as kok wurkje sil bij It Foarûnder. Op ’e weromreis fansels toch noch even oer it fjild hinne sjen. Doe seach ik de ljip op ’e hoeke fan it stik maisfjild sitten, mar ik ha earst noch op in oar stik lân sjoen, foardat ik nei it maislân werom gie. It wie al in bytsje skimerich, mar ik seach it aaike dochs”, verhaalt Sjoerd over het moment suprême.

Omdat het bewuste stukje land een beetje ruiger is als de rest stond er niet veel water op en zodoende een ideaal plekje voor de kievit om een nestje te bouwen. Dat de vinder het ei gedwongen door de regelgeving moet laten liggen, vindt Sjoerd eigenlijk maar niks.

“Je kinne it aai likegoed meinimme, want der komt neat fan terjochte. At je útrekkenje wannear’t dit aaike útkomme soe, dan sitte je op 8 april. At we weromsjogge nei de lêste jierren, dan is it op 8 april altyd kâld en hawwe de piken gjin kâns fan oerlibjen”, weet het lid van de Fûgelwacht Mantgum en ook lid van de oudste ‘aaisikersklup’ van Friesland: ‘De Ald Hij’, uit Terzool, die dit jaar precies een eeuw bestaat. Sjoerd is ook een actief nazorger, maar geeft aan dat sinds het raapverbod maar moeilijk is om de jongste jeugd te activeren om ook mee het veld in te gaan. “De bining is in bytsje fuort. Dat is spitich! Je kinne beskermje wat je wolle, mar de measte aaien en piken wurde opfretten troch predatoaren en der bliuwt niks oer. Ik fyn dat hiel frustrearenjend.”

Na het in ontvangst nemen van de oorkonde en het tientje vindersloon, gingen Sjoerd van der Hem en burgemeester Jannewietske de Vries nog naar de hal van het monumentale stadhuis aan de Marktstraat. Daar waar nu de restauratie in volle gang is, wees De Vries de plek aan waar het speciaal gemaakte houten ei, met inscriptieplaatje’, komt: Een prachtig kastje, ooit gemaakt door de Sneker gemeentetimmerman Jan Terpstra.

Wat voor gevoel gaf het Sjoerd van der Hem toen hij het eerste eitje van Súdwest-Fryslân vond? “Ah ik tocht, no wol ik wol even nei Jannewietske ta!” Het enige goede antwoord volgens burgemeester de Vries, die graag met de vinder bij het nestje op de foto had willen poseren. Maar dat is zelfs verboden, wegens de strenge richtlijnen.

Tekst en foto’s Henk van der Veer