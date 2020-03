Twee gevallen van coronavirus in Fryslân; echtpaar uit Gorredijk besmet

Gorredijk-De eerste gevallen van coronavirus in Fryslân zijn vastgesteld. Het gaat om een echtpaar uit Gorredijk, in de gemeente Opsterland. Ze zitten samen met hun zoon in thuisisolatie. De GGD geeft om 10.00 uur verdere toelichting op een persconferentie.

De GGD zoekt, net als met alle gevallen in Nederland, uit met wie de patiënt in contact is geweest. Het kabinet doet een dringende oproep aan alle Nederlanders om elkaar voorlopig niet meer de hand te schudden, om verspreiding van het virus te voorkomen. Wie moet hoesten, verkouden is of koorts heeft, moet thuis blijven en sociale contacten beperken.

321 gevallen in Nederland

Donderdagavond 27 februari werd het eerste besmettingsgeval in Nederland vastgesteld. Een man werd in isolatie opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. Een dag later was een vrouw uit Amsterdam ook besmet met het coronavirus.

In heel Nederland waren er tot en met maandag 321 coronagevallen. Drie mensen zijn overleden aan het virus.

De meeste coronaviruspatiënten in Nederland zijn kortgeleden in Noord-Italië geweest.

GGD, huisarts en RIVM

Wie vragen heeft over de eigen gezondheid, wordt gevraagd om contact op te nemen met de GGD of de huisarts. Daarnaast geeft het RIVM op de eigen website antwoord op de vragen die het vaakst worden gesteld. Er is ook een speciaal telefoonnummer voor vragen: 0800 – 1351.

“In principe is er nog altijd geen reden tot paniek”, zei Margreet de Graaf van GGD Fryslân eerder. “Het coronavirus lijkt niet gevaarlijker dan een gewone griep. We houden het extra goed in de gaten, omdat het een nieuw virus is.”

