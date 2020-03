De 45e editie BVR-dagen op 20 en 21 maart in de Veemarkthal in Sneek

Sneek- In het derde weekend van maart, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart, is het weer tijd voor de tweedaagse, grootste bazaar en rommelmarkt in Friesland. De bazaar en rommelmarkt van de BVR vindt dit jaar alweer voor de 45e keer plaats in, uiteraard, de Veemarkthal.

Op de zaterdag zijn er diverse oude ambachten zoals eendenkorf vlechten, houtbeeldhouwer, pitriet vlechten, poppendokter en een sneltekenaar te zien. Traditioneel staat de BVR in het teken van een of meerdere goede doelen. Dit jaar is het hoofddoel “Kledingbus SWF” en zijn de subdoelen Vluchtelingenkamp in Lesbos “ShowerPower”en kindertehuis “The Home of Hope and Dreams” in Uganda.