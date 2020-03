Open Dag Thomas van Aquinoschool

Sneek-Komende woensdag, 11 maart, is de open dag op de Thomas van Aquinoschool in Sneek.Tijdens deze speciale dag is iedereen van harte welkom om de school te bezoeken. Nieuwe ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, vriendjes, vriendinnetjes, buurtgenoten, iedereen is de hele dag welkom om te komen kijken.

Er zijn leerlingen van groep 8 die belangstellenden rondleiden. Elke groep zal deze dag een drumworksop krijgen van Jorrit Pruiksma. Jorrit is eigenaar van drumschool Pruiksma music. De workshops vinden plaats in de gymzaal.

‘s Middags van half 1 tot 2 uur is in de hal een internationale markt. Verschillende culturen van onze school presenteren hun land in een ‘kraampje’. Dit kan door middel van souvenirs of speciale lekkernijen. Van harte welkom!