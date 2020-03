Morgen regen en vrij veel wind

Sneek – Vandaag zien we opklaringen, ook trekken er wolkenvelden over en is er kans op een bui. De wind neemt toe uit het zuidwesten, later zuidelijk en wordt matig. De temperatuur komt op een 10 graden uit.

Komende avond raakt het bewolkt en in de nacht volgt regen. Ook neemt de wind toe en wordt matig tot krachtig. Met een beetje mazzel is de supermaan eerst nog goed te zien.

Morgen hebben we ook last van de regen en wind. Een natte dag, neerslagprognose tot morgenavond 10 tot 15 mm. Ondanks de regen en krachtige, af en toe harde zuidwestelijke wind, wordt het zacht met een temperatuur van 12 graden. In de avond vanuit het westen opklaringen.

Woensdag zijn er opklaringen, wel is een bui dan mogelijk. Dit weerbeeld zien we ook donderdag terug. Het waait wat minder en levert de temperatuur weer wat in. Op woensdag nog 11 graden, donderdag 9 graden.

Dirk van der Meer