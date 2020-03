Eerste kievitsei van Súdwest-Fryslân 2020 bij Scharnegoutum gevonden

Scharnegoutum-De meldingen stromen binnen nu en ook in de gemeente Súdwest-Fryslân is het eerste ei gevonden.

Vinder is Sjoerd van der Hem uit Jorwert. Hij vond het eitje nabij Scharnegoutum. Hij reed na een afspraak terug naar huis, toen hij zo’n mooie kans zag dat hij direct de auto parkeerde en op zoek ging. Niet veel later was daar het nest met een mooi eitje! Gefeliciteerd Sjoerd! Het gespikkelde eitje zal morgenmiddag om 15.30 uur worden aangeboden aan burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het frije fjild van gemeente Súdwest-Fryslân is hiermee gesloten.