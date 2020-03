Komende maanden werkt Windpark Fryslân aan de stroomkabel langs de A7

Sneek- Op diverse plaatsen in de berm van de A7 werkt onderaannemer Visser & Smit Hanab om de stroomkabel van Windpark Fryslân aan te leggen. Hiervoor zijn op verschillende momenten verkeersmaatregelen nodig. Hieronder vindt u de eerste twee die op korte termijn gaan plaatsvinden:

Omleiding A7 tussen afslag 16 Makkum/Witmarsum en 17 Bolsward

Van dinsdag 10 maart tot en met donderdag 12 maart tussen 19.00 en 06.00 uur is een deel van de A7 richting Bolsward afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg (naast de A7). Het verkeer op de A7 richting de Afsluitdijk heeft geen last van deze afsluiting.

Toerit 15 richting Bolsward en Sneek afgesloten van 13 maart tot 17 april

Van vrijdag 13 maart tot vrijdag 17 april is toerit nummer 15, op het knooppunt Zurich, richting Bolsward en Sneek afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de N31 richting Kimswerd. Bij Kimswerd kan de weggebruiker omkeren en zijn/haar weg vervolgen over de N31/A7. De werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van de stroomkabel voor Windpark Fryslân.