Zeearend, buizerd én havik strijden om hetzelfde nest Beleef het mee met Vogelbescherming en It Fryske Gea

Sneek-Ook dit jaar maken Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea het weer mogelijk om de perikelen tussen een zeearend en een havik live te volgen via twee webcams. Dit seizoen heeft ook een buizerdpaartje zijn oog op het nest in de Alde Feanen laten vallen. Wie van de drie gaat het nest uiteindelijk bewonen en voor de webcams zijn jongen opvoeden? De camera’s gaan deze donderdag om 14.00 uur aan, zodat iedereen de strijd om het nest kan volgen. Beleef de Lente in It Fryske Gea op www.beleefdelente.nl van Vogelbescherming Nederland of kijk via www.itfryskegea.nl/havik-zeearend .

Strijdlustige roofvogels met nesteldrang

Zowel de haviken als de zeearenden zijn alweer gespot in de buurt van het nest. Gaan ze de strijd weer opnieuw aan? Of is het de buizerd die deze populaire stek in het Friese natuurgebied de Alde Feanen verovert. In het eerste jaar van ‘Beleef de Lente in It Fryske Gea’ werd het nest, na een aantal gevechten, bemachtigd door de haviken. Afgelopen jaar was er ook volop strijd, maar bleef het nest leeg. Welke roofvogels krijgen we dit jaar te zien? We volgens ze middels camera’s bij het nest en de plukplaats.

De Alde Feanen populair natura2000 gebied

De stand van de roofvogelpopulatie in de Alde Feanen is al jaren stabiel. Dit unieke laagveengebied van bijna 2500 hectare bestaat uit een zeer afwisselend landschap met onder andere meren, rietlanden en moerasbossen. Ideaal voor de zeearend, die hier al drie jaar op rij zeearend-jongen grootbracht. Inmiddels vliegen er vier rond. Ook de andere roofvogels doen het goed. Sip Veenstra, medewerker van It Fryske Gea: ‘In het gebied waar de camera’s staan vertoeven al jaren twee of drie paartjes buizerds, één sperwerpaar en de havik voelt zich er ook thuis. Deze heeft verleden jaar drie jongen grootgebracht op 100 meter afstand van het zeearendsnest. Ze accepteren elkaar, maar durven de strijd ook aan te gaan!’.

Bloggers Andries Dijkstra, Albert Eggens, Meino Zondervan en Joy de Vos volgen het wel en wee van de roofvogels bij dit nest op de voet. Elke week beschrijven zij in hun blog de hoogtepunten. Nieuwsgierig?

Volg ze vanaf vandaag op www.beleefdelente.nl of www.itfryskegea.nl/havik-zeearend. De meest bijzondere momenten worden door clipmakers Johathan van Deelen en Sam Reitsma verwerkt tot een clip, zodat niemand iets hoeft te missen. De camera’s blijven aan tot alle jongen zijn uitgevlogen.