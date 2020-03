Morgen vrij zonnig, zondag eerst regen

Sneek- Met de regen viel het mee, zowel gisteren als afgelopen nacht. Ook vandaag valt het met de neerslag mee, kans op een buitje is er, verder verloopt deze vrijdag eerst bewolkt, vanmiddag enkele opklaringen. De wind zwak, af en toe matig uit het noord tot noordwesten.

Komende nacht klaart het op en daalt de temperatuur tot 3 graden en is er grondvorst mogelijk.

Morgen een vrij zonnige dag. Bij een zuidwestelijke wind wordt het een graadje of 8. In de nacht naar zondag gaat het regenen en ook zondagmorgen is dit nog het geval. In de middag breekt de bewolking, wel blijft de kans op een bui bestaan. De stevige wind waait uit het zuid tot zuidwesten, dit bij een temperatuur van 9 graden.

Maandag opklaringen en een bui, dinsdag een regendag. Is het maandag nog een graadje of 8, dinsdag erg zacht met een temperatuur die de 12 graden haalt. Op dinsdag weer veel wind.

Dirk van der Meer