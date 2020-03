Sneek- Het Troostdekentje Friesland/Groningen/Limburg en NoordHolland is een non-profitorganisatie die haken/breien voor kinderen die belemmerd worden in het kind zijn.

In deze groep zitten ruim 700 haaksters die dus haken voor deze organisatie in de vorm van: dekens, knuffels, zorgenvriendjes, hartjes en gedenksterren. “Wij willen bekendheid geven voor ouders met zieke kinderen, of kinderen die belemmerd worden door bijvoorbeel mishandeling, verwaarlozing, het moeten missen van 1 van de ouders om wat voor reden dan ook etc. Om hen een Troostpakket aan te kunnen bieden in de vorm van een deken, een knuffel en een zorgen vriendje voor eventuele broertjes en/of zusjes en een hartje voor de ouders om hen een hart onder de riem te steken.”

Wat zou het toch mooi zijn om deze kinderen zo’n pakket aan te kunnen bieden.

“Daar hebben we wel wat hulp bij nodig. Haaksters en breisters zijn welkom op onze facebookpagina. Samen kunnen we met z’n allen ervoor zorgen dat kinderen die het zo hard verdienen wat extra troost te bieden. Ook zijn wij opzoek naar donateurs om deze Troostpakketten te kunnen blijven versturen. Maar ook sponsors in de vorm van verpakkingsmateriaal, garen (100% acryl) zijn van harte welkom.

Voor het aanvragen van een Troostpakket kunt u mailen naar:

hettroostdekentjefrgr@gmail.com

Voor verdere informatie kunt u ook een kijkje nemen op:

www.troostdekentje.nl

“Wilt u meehaken met ons team? Meld u dan aan op de facebookpagina van het Troostdekentje Friesland/Groningen/Limburg en NoordHolland”

Ingrid van der Wekken,

Josee Hijstek en

Silvia Roverts

Beheerders van het Troostdekentje Friesland/Groningen/Limburg en NoordHolland.