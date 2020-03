Meevallertje

Sneek – Leek het gisteren er nog op dat we een bewolkte en regenachtige donderdag voor de boeg hadden, dit valt reuze mee. Het zonnetje is er zelfs nog even bij deze morgen, wel krijgen we meer en meer bewolking, maar met een beetje mazzel houden we het tot laat in de middag of begin van de avond droog. De wind neemt wel toe, dit uit het noordoosten. De temperatuur 7 graden .

Komende nacht lichte regen, minimumtemperatuur 3 graden.

Morgen bewolkt en eerst regen, meest lichte regen. In de middag een enkele opklaring, ook kans op een bui. De wind noordelijk, meest matig, temperatuur 6 graden.

Zaterdag opklaringen en bij en een west tot zuidwestelijke wind wordt het een 8 graden. Zondag passeert er een regenzone, later op de dag weer opklaringen. Een stevige zuid tot zuidwestelijke wind staat er die dag, wel een hogere temperatuur met 10 graden. Maandag tot de avond droog, 9 graden.

Dirk van der Meer