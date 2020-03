Themabijeenkomst FNV Plastic Soup, Linke Soup

Sneek- Het bestuur van Lokaal FNV Súdwest-Fryslân nodigt FNV leden & geïnteresseerden graag uit voor deze bijeenkomst.

Programma

Een informatieve avond MET met inspirerende sprekers over het groeiende probleem van de Plastic Soup in de oceanen maar ook in onze nabije omgeving. o.a. Wethouder Erik Faber zal uitleg geven over hoe de gemeente Súdwest-Fryslân het zwerfafval-plastic in de havens aanpakt, Freya Zandstra zal iets vertellen over de plannen voor een verpakkingsvrije winkel in Heeg.

Een kleine informatiemarkt met stands van de Wereldwinkel, Suver Skjin, Scholen en FNV

Na deze inleidingen en een korte pauze zal voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Wanneer?

Woensdag 18 Maart 2020 VAN: 20.00 tót 22.00 uur, uitloop tot max. 22.30 uur ZAAL OPEN: 19.30 uur

Waar?

De Stolp sport restaurant Sneek Smidsstraat 6 / 8601 WB Sneek Ruime parkeergelegenheid is aanwezig.