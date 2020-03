Eerst zon, later mogelijk een bui

Sneek- Na de regendag van gisteren, is het weerbeeld deze dinsdagmorgen een stuk vriendelijker. Het zonnetje is er eerst goed bij, later en dan vooral vanmiddag, ontwikkelt zich stapelbewolking welke tot een bui kan uitgroeien. De wind zwak, af en toe matig uit het zuidwest tot westen. De temperatuur 8 graden als maximum.

Komende avond en nacht opklaringen en daalt de temperatuur weer tot dichtbij nul, aan de grond vorst.

Morgen begint met opklaringen, in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de avond en nacht volgt regen. De wind zwak tot matig en draait van west naar zuid. De temperatuur komt opnieuw op een 8 graden uit.

Donderdag bewolkt en regent het. De wind neemt eerst toe uit het zuidoosten, later draait deze naar het noordwesten en neemt af. De temperatuur 7 graden.

Vrijdag start nog met regen, in de middag een enkele bui en met een graadje of 6 is het weer wat kouder.

Dirk van der Meer