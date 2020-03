Net op ’t ferkearde hynder wedzje

Sneek- Wie in Friesland een gokje wil wagen kan natuurlijk altijd terecht bij een van de elf kansspeletablissementen die onze provincie rijk is. Alhoewel we met dit aantal weliswaar in de landelijke middenmoot staan zijn het vooral gokhallen grotendeels gevuld met gokkasten en fruitautomaten.

Daar is niks mis mee, gokkastfanaten kunnen hier hun hart zeker wel ophalen. Echter liefhebbers van de meer traditionele casinospellen en vooral de atmosfeer moeten net als ik nog altijd een flink eindje rijden naar Holland Casino in Leeuwarden of zelfs verder. Nu weet ik niet hoe het met jullie zit, maar voor mij is dit niet altijd mogelijk of praktisch.

Online live casino

Online casino’s hadden dit probleem al een hele tijd geleden door en ontwikkelden live casino spellen. Dit zijn de klassieke casino tafelspellen zoals voornamelijk blackjack, roulette, baccarat en dobbelspellen die je live via het internet speelt tegen echte dealers en croupiers. Het wordt allemaal direct live in HD gestreamd en je kunt zelfs een praatje maken met medespelers of de dealer. Hierdoor ontstaat er een live vibe en een sfeer die erg dicht in de buurt komt van de echte fysieke casino-ervaring waar velen zoals ik heel erg van houden.

Live mobiel spelen

Door de voortdenderende techniek is het natuurlijk ook mogelijk om live dealer spellen op je mobiel te spelen. Welk apparaat je ook hebt, met een degelijke wifi-verbinding of databundel kun je altijd en overal die echte live sfeer even opzoeken en even ontsnappen aan de sleur.

Het kaf van het koren scheiden

Wanneer je op zoek gaat naar een online casino met live dealers dat het beste bij je past zorg dan wel dat je als het ware op het goede paard wedt. Doe onderzoek. Biedt het online casino het soort spellen waar jij naar op zoek bent, draait het onder een gedegen licentie, heeft het veilige en snelle betaalmethoden, betrouwbare software en natuurlijk de allerhoogste beveiliging. Je moet dus echt het kaf van het koren scheiden. Uit ervaring weet ik dat dit enorm veel tijd in beslag kan nemen en daarom neus ik vaak even rond op bijvoorbeeld Beste Casino’s Guru. Daar hebben ze dit werk al voor je gedaan. Ze duiken diep in alle belangrijke onderdelen en laten zien wat de betreffende online casino’s te bieden hebben maar ook wat er beter zou kunnen. Hierdoor kan ik zelf kiezen en elk moment van de dag met een gerust hart lekker een paar rondjes spelen, waar ik op dat moment ook ben.