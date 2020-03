Eerste kievitsei van Nederland gevonden in Gelderland

Sneek-Het eerste kievitsei van Nederland is maandag gevonden in Bruchem in Gelderland. Natuurorganisatie LandschappenNL heeft gecontroleerd of het om het eerste kievitsei gaat. Vorig jaar werd het eerste ei op 28 februari gevonden, bij Vegelinsoord in Fryslân.

De vondst van het ei in Gelderland was op een stukje maisakker. Het werd gevonden door Jack van Dongen van een weidevogelbeschermingsgroep in de Bommelerwaard. Het eerste ei was één van een tweeling.

In Bruchem lagen twee eieren in het nest. Vroeger was het traditie om de eieren mee te nemen naar het provinciebestuur, maar dat is inmiddels verboden. Ons land telt veel vrijwillige vogelbeschermers die het land in gaan om te zoeken naar nesten.

Bron: www.omropfryslân.nl