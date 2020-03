Bewolkt en nattig

Sneek- De meteorologische winter is sinds gisteren afgelopen, een winter die als een herfstperiode is verlopen. Wat bracht overigens februari ook een bak water, in Sneek noordoost 150 mm.

Deze tweede lentedag verloopt met regen, hoewel het geen grote neerslaghoeveelheden gaat geven. De prognose tot morgenochtend ligt rond de 4 mm. Het is dan ook een meest bewolkte maandag met af en toe regen, vanmiddag in buiige vorm. De wind waait uit het zuid tot westen, zwak tot matig, later op de dag wat sterker.

Komende avond en nacht klaart het op en bij een langdurige opklaring daalt de temperatuur tot dichtbij nul, aan de grond vorst.

Morgen zijn er eerst opklaringen, gaandeweg de dag meer bewolking en kan er een bui vallen. De wind meest westelijk en is zwak tot matig.

Woensdag opklaringen en nog een buienkansje, 7 graden bij een west tot zuidwestelijke wind.

Donderdag een regendag bij een aantrekkende zuidoost tot zuidwestelijke wind.

Dirk van der Meer