Symposium Fries Biografie Instituut

Leeuwarden-Op donderdag 12 maart presenteren het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, het Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en uitgeverij Bornmeer het Fries Biografie Instituut.

​Op verschillende manieren wil het Fries Biografie Instituut de totstandkoming van goede biografieën stimuleren. Een goede biografie tekent het verhaal van de persoon in het perspectief van zijn tijd. Niet alleen zijn de data van belang maar ook de betekenis voor de maatschappij, de wereld waarin de persoon leefde. Een goede biografie is een biografie die de lezer boeit, zonder toe te geven aan popularisering. Door te inventariseren, te stimuleren en door steun te geven aan de redactionele en financiële aspecten van een publicatie willen we de kennis over Fryslân en over aan Fryslân verbonden personen verrijken en vergroten.

Voor een nadere kennismaking nodigen wij u graag uit voor het symposium op 12 maart aanstaande in Tresoar.

Programma

13:00 – Opening door voorzitter Hans Renders

Sprekers:

13:20 – Goffe Jensma over Jelle Banga, arts te Franeker

13:40 – Liuwe Westra over Tony Feitsma

14:00 – Jolande Withuis in gesprek met Geart de Vries

14:45 – Koffie en thee

15:10 – Antoon Ott over Nanne Ottema

15:30 – Jan Gulmans over Fokke Sierksma

15:50 – Jan Minno Rozendal over Douwe Kalma

16:10 – Forumdiscussie onder leiding van Geart de Vries. Deelnemers Yme Kuiper, Johanneke Liemburg, Hans Mol, Hans Renders en Pieter Sijpersma

17:00 – Borrel