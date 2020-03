Oppenhuizen- MFC It Harspit heeft dringend extra handen nodig om ons dorpshuis draaiende te houden. Het tekort aan vrijwilligers is zo schrijnend dat er vervelende situaties dreigen te ontstaan. Een bar die gesloten moet blijven of avonden waarbij de deur daadwerkelijk op slot moet blijven. Funest voor het sociale- en verenigingsleven in Oppenhuizen en Uitwellingerga en zover mag het natuurlijk niet komen.

Daarom is nu de wervingsactie “Vrijwilligers zoeken Vrijwilligers” gestart, een spontane actie van initiatiefnemers Wolter Overwijk en Teake de Boer om een vrijwilligerspool voor It Harspit op te richten. Wolter en Teake hopen met deze pool onze dorpen te binden aan It Harspit en zo het chronisch tekort aan vrijwilligers op te lossen. In meerdere dorpen is al met succes een vrijwilligerspool actief voor het plaatselijke dorpshuis, dus waarom niet in Top & Twel?

