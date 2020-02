Sneek- Dat Pluvius zich de laatste dagen aardig roert, moge duidelijk zijn. Dagen waarbij er zestig liter op een vierkant meter neerplenst zijn geen uitzondering. Ondertussen doet zet Wetterskip Fryslân alle maalcapaciteit in om het hemelwater de provincie uit te pompen. In de Sneker stadsgrachten staat desondanks het water behoorlijk hoog, zoals op bovenstaande foto duidelijk te zien is.

Foto Henk van der Veer