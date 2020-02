Smienten in Tinga-vijver

Sneek- In een vijver van de Sneker wijk Tinga zwemmen een aantal ‘mooie’ opvallende eenden. Het zijn smienten. Fotograaf Ankie Rusticus maakte er fraaie foto’s van.

“De mannetjes zijn te herkennen aan hun oranjerode kop met een geel voorhoofd. Onder de kop is een gedeelte zalmroze en naar achter de grijze onderdelen. Het achterste gedeelte is zwart. Smienten hebben een relatief korte, grijze snavel. Vrouwtjes zijn minder getekend dan mannetjes en zijn grotendeels bruin. Het geluid van de mannetjes is een hoog kenmerkend “piiew piiew” en van vrouwtjes “rarr”. De kenmerkende roep heeft ze de bijnaam “fluiteend” gegeven. ‘s Nachts is de kenmerkende roep te horen van overvliegende exemplaren. De lengte bedraagt 75 tot 86 cm, de vleugelspanwijdte is 81,5 cm.

Foto’s Ankie Rusticus

Tekstbron: Wikipedia