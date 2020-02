Bewolkt en later regen

SNEEK – De donderdag verloopt bewolkt en later gaat het regenen. Mogelijk dat er ook af en toe een natte sneeuwvlok te zien is. Het is een kille dag met geen hogere temperatuur dan van 4 a 5 graden. De wind doet het nog kalmpjes aan en is veranderlijk, later een toenemende wind uit het noordwesten.

Vanavond kan er nog een winterse bui vallen, vanuit het westen meer en meer opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot dichtbij het vriespunt en kan het her en der glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.

Morgen eerst enkele opklaringen, dan neemt de bewolking toe en later op de dag gaat het regenen. De wind uit het zuidwest tot zuiden en wordt matig tot vrij krachtig, temperatuur 7 graden.

Het weekend verloopt ronduit winderig en met geregeld nattigheid. Wel zien we de temperatuur op zaterdag tot in de dubbele cijfers uitkomen, op zondag weer wat lager.

Ook volgende week blijft het onbestendig met een temperatuur die overdag meest op een normaal niveau uitkomt.

Dirk van der Meer