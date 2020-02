Antonius Ziekenhuis sluit zo’n 1.000 zonnepanelen aan

Sneek-De 996 zonnepanelen op het dak in het Antonius Ziekenhuis in Sneek zijn in werking. Naar verwachting halen de zonnepanelen uiteindelijk 256 MWh per jaar op, dat komt neer op de voorziening van ongeveer 85-100 huishoudens. De overige stroom wordt, zoals dat nu al het geval is, ‘groen’ ingekocht. “We willen onze zorg voor mens en milieu op verantwoorde wijze vormgeven, ook voor de toekomstige generaties. We werken als Antonius Zorggroep hiermee concreet aan ons streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” vertelt Marcel Kuin, voorzitter Raad van Bestuur.

De afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen op gebied van duurzaamheid. Zo wordt o.a. meer zorg thuis verleend, in plaats van in het ziekenhuis, wordt gewerkt aan het verminderen van afvalverspilling in de ziekenhuiskeuken, duurzaam inkopen en energiebesparing o.a. door optimaliseren van koeling- en cv-installaties.

De Antonius Zorggroep heeft een SDE+ subsidie gekregen om dit project te kunnen uitvoeren.