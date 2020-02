Specsavers Sneek overhandigt cheque aan Stichting Phéron

Sneek- Voor het tiende jaar op rij hebben klanten van Specsavers met hun aankoop weer een financiële bijdrage kunnen leveren aan goede doelen via Stichting Specsavers Steunt. Voor Specsavers Sneek was dit in 2019 Stichting Phéron, waarvoor € 978,56 is gespaard. Deze week overhandigden de medewerkers van de winkel de cheque aan Stichting Phéron.

Linda van ‘t Hoff, opticien van Specsavers Sneek: “Door voor elk verkocht montuur en hoortoestel een vast bedrag opzij te leggen, sparen wij elk jaar een mooi bedrag voor een goed doel bij ons in de buurt. Wij vinden het ontzettend fijn om hen deze schenking te kunnen doen namens de winkel en natuurlijk onze klanten. We weten namelijk hoe lastig het is voor lokale initiatieven om aan voldoende financiering te komen. Op deze manier dragen we graag ons steentje bij.”

Over Stichting Specsavers Steunt

De Specsavers-winkelteams zijn erg betrokken bij de lokale gemeenschap en die betrokkenheid zet de winkelketen graag om in actie. Daarom is in 2010 Stichting Specsavers Steunt in het leven geroepen. Sinds de oprichting van de stichting is er al ruim 2,5 miljoen euro aan zo’n 1.500 doelen gedoneerd. www.stichtingspecsaverssteunt.nl