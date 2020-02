Sneker Oesters gaan als een speer

Sneek- De zes dames van de Sneker Oesters trekken zich niets aan van het jaar uitstel van de Samenloop voor Hoop. Ze gaan onverdroten door met het beschilderen van oesterschelpen. Die vinden gretig aftrek bij een steeds breder wordende doelgroep, mede doordat ze in zowel Sneek, als diverse andere plaatsen in Friesland verkooppunten hebben. Nadat ze eerder al aan zowel de Samenloop voor Hoop Sneek 2020 als het MS Fonds 2000 euro hadden overgemaakt, is deze week opnieuw 1000 euro gedoneerd aan het MS Fonds.

Op de foto een impressie van het werk van de dames.