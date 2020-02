RSG organiseert feestelijke 25ste Magister Alvinus lezing met Maarten van der Weijden

Sneek- Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen en Elfstentochtzwemmer, verzorgt op dinsdag 17 maart 2020 in Theater Sneek de 25ste Magister Alvinus lezing. Het thema is: Tegenslag haalt de reus in je naar boven.

Het levensverhaal van Maarten van der Weijden leert ons dat iedereen altijd een tweede kans krijgt. Maar je wel moedig moet zijn om die kans te grijpen. De boomlange topzwemmer kreeg kanker maar zwom door. Hij werd Olympisch kampioen. Hij moest voor Dokkum opgeven in zijn eerste Elfstedentocht. Maar hij zwom door. Na 75 uur haalde hij de finish in zijn tweede poging daarna toch. De reus die een held werd komt naar Sneek. Hij zal vertellen over hoe je dat doet, na tegenslag doorzetten en alsnog het beste uit jezelf halen.

RSG Magister Alvinus organiseert al 25 jaar lang de Magister lezing. Een lezing waarbij grootse sprekers zijn uitgenodigd. Breyten Breytenbach, Wubbo Ockels, Jos Thie, Hans van Mierlo, Geert Mak, Pieter Winsemius en Kris Callens zijn enkele namen van sprekers die in de afgelopen decennia een lezing hebben verzorgd. De lezingen van de RSG Magister Alvinus zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware happening die veel bezoekers trekt. Ceremoniemeester bij deze 25ste lezing is Habtamu de Hoop, oud-leerling van de RSG en presentator van het televisieprogramma Klokhuis.

De lezing is op dinsdag 17 maart in Theater Sneek. De inloop is vanaf 19:30 uur, de lezing begint om 20:00 uur.