Hans Wiegel opent tweede kruiswegwandeling van Sneek

Sneek- Gesteund door het succes in 2019 toen de 1e kruiswegwandeling van Sneek een feit was, is vanmorgen de 2de editie van de kruiswegwandeling van start gegaan. Vanaf vandaag, Aswoensdag, tot en met Paaszaterdag 11 april kan de kruisweg gelopen worden. In deze periode van 40 dagen, hangen er veertien kruiswegstaties – schilderijen die het lijdensverhaal van Jezus uitbeelden- op 14 verschillende locaties door het centrum van de stad Sneek.

De opening van de tweede kruiswegwandeling vond vanmorgen plaats in de hal van het Bonifatiushuis door Hans Wiegel uit Oudega.

De heer Wiegel is voormalig politicus, bestuurder en partijleider van de VVD en was vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet van Agt I van 1977-1981. Van 1982 – 1994 was Wiegel Commissaris van de Koningin in Friesland.

De kruiswegwandeling is een initiatief van de RK Sint Martinuskerk te Sneek (onderdeel van de Sint Antonius van Paduaparochie).

Op de foto, Hans Wiegel, bij de Weduwe Joustra. Op het drankorgel (!) staat één van de staties.

Foto: Kees Poiesz