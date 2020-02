Sneek- Ook vandaag moeten we rekening houden met enkele buien. Tussendoor is er ook ruimte voor zon. De temperatuur komt op een 7 graden uit, in een bui lager. De wind west tot zuidwest en is meest matig.

Komende nacht wordt het droog en bij opklaringen daalt de temperatuur tot dichtbij nul, aan de grond vorst.

Morgen neemt de bewolking toe en valt er in de middag regen, mogelijk ook wat natte sneeuw. De meeste neerslag wordt voor het midden en zuiden van het land berekend. De wind draait van zuid via oost naar het noordwesten, een kille dag met geen hogere temperatuur dan van 4 graden.

Vrijdag een meest bewolkte dag, wel houden we het droog. Maximumtemperatuur 7 graden bij een zuidwestelijke wind.

Het weekend verloopt nat, vooral zaterdag springt eruit vanwege de wind die weer flink gas geeft. De temperatuur wel weer in de lift, zaterdag in de dubbele cijfers, op zondag weer wat lager.

Dirk van der Meer