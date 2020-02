SNEEK – Wat een waterballet was het gisteren. Na een zondag die al 15 tot 20 mm aan regen gaf, deed ook maandag een flinke duit in het zakje, opnieuw een 16 mm viel er uit de lucht. In de morgenuren zat er zelfs wat natte sneeuw tussen. Het maandtotaal aan millimeters regen is in Sneek nu rond de 120 mm.

Vandaag blijft het ook niet droog, buien trekken over onze regio, dit vooral vanmiddag en vanavond. De westelijke wind blaast er stevig tegenaan, matig tot krachtig, in een bui windstoten. Later vandaag neemt ze gas terug. De temperatuur komt op een 7 graden uit.

Komende nacht daalt bij opklaringen de temperatuur tot dicht bij nul en is er aan de grond vorst mogelijk. De wind neemt verder af.

Morgen vallen er enkele buien, ook opklaringen en is het een graadje of 7 bij een noordwestelijke wind.

Donderdag een gure dag met winterse buien, vrijdag houden we het droog zoals het nu lijkt. Zaterdag weer veel wind en gaat het voor de verandering weer regenen.

Dirk van der Meer