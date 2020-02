Ook vandaag regenachtig

Sneek – Na een zeer natte zondag blijft ook vandaag de herfst blijft doordenderen. Er valt geregeld wat regen en later vandaag gaat het harder regenen. Neerslagprognose tot morgenochtend 10 tot 15 mm. Ook de wind doet weer mee, deze neemt toe en wordt matig tot krachtig, op het Sneekermeer af en toe hard. Tevens zijn er windstoten te verwachten. De windrichting eerst zuidoostelijk, later zuidwestelijk, de temperatuur bereikt later op de dag het maximum, 10 graden.

Vanavond eerst nog regen, later wordt het droog en volgen enkele opklaringen. Het waait eerst nog stevig, later neemt de wind geleidelijk af en draait naar west. Minimumtemperatuur 4 graden.

Morgen vallen er enkele buien, dit vooral in de middag. De bovenlucht wordt weer kouder zodat ook hagel mogelijk is. De wind westelijk, matig tot vrij krachtig, temperatuur 7 graden.

Woensdag vallen er enkele buien, ook opklaringen en is het een graadje of 7 bij een noordwestelijke wind.

De rest van de week blijft het onbestendig en liggen de temperaturen op een normaal niveau.

Dirk van der Meer