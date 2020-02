INGEZONDEN-Verbazing over besluit monumentenstatus Nij Ylostins

IJlst- Stadsbelang IJlst is verbaasd over het besluit van het college om af te wijken van de in december 2019 voorgenomen toekenning van de monumentenstatus voor Nij Ylostins. De argumenten die het college hiervoor in haar persbericht aandraagt zijn weinig steekhoudend en niet onderbouwd. Nergens worden aannames gestaafd met cijfers of resultaten uit onderzoek. Wat bedoelt het college met een “optimaal concept” en wie zij dan die betrokkenen wiens “belangen gewogen” zijn? Waar bestaan die “zorgvuldige afwegingen” uit? Kan er alleen in nieuwbouw een “toekomstbestendig zorgniveau” worden gerealiseerd?

Dit zijn vragen die beantwoord dienen te worden in een duidelijke schriftelijke uitleg aan de IJlster gemeenschap.

Bestuur Stadsbelang IJlst