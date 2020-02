Wind neemt weer toe

Sneek- Schijnt het zonnetje momenteel bij dit schrijven en is de wind nog zwak, daar komt vanmiddag verandering in. De bewolking neemt dan weer toe en de wind steekt haar kop weer op. We houden het wel tot laat in de middag droog bij een maximumtemperatuur van 8 graden. De wind uit het zuidwesten en neemt toe, vanmiddag matig tot vrij krachtig.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er lichte regen. De wind doet er nog een tandje bij en wordt krachtig, op het Sneekermeer mogelijk hard.

Morgen start met lichte regen, in de middag met de carnavalsoptocht zouden we net even droog kunnen houden, later op de dag gaat het weer regenen. Toch voor de zekerheid de paraplu maar mee. De wind in de morgen nog krachtig, af en toe hard op het Sneekermeer, in de middag neemt ze langzaam maar zeker gas terug. Het wordt een 10 graden als maximum.

Zondag trekt opnieuw een storing over, alleen is het nog niet helemaal duidelijk wat de koers van de kern precies is. Zoals het nu lijkt waait de wind eerst uit het zuidwesten, kan het even flink waaien met windstoten, in de middag wordt ze noordwestelijk. Is de temperatuur in de morgen nog in de dubbele cijfers, later in de middag een daling naar 4 graden. Wat wel zeker is, het gaat weer flink regenen die dag. Prognose 10 tot 15 mm.

Kijken we nog even naar de maandag, dan is het die dag meest bewolkt en valt er later in de middag/avond weer regen. Dinsdag zo goed als droog, woensdag enkele winterse buien.