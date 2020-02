Monuta Helpt Fonds schenkt 1500 euro aan Frittemahof

Sneek- Woonzorgcentrum Frittemahof in Sneek heeft van het Monuta Helpt Fonds een cheque gekregen van 1500 euro. Van het geld worden onder andere twee waakmanden gekocht.

Een waakmand wordt gevuld met allerlei artikelen, die gebruikt kunnen worden door naasten om de laatste fase van hun geliefde zo prettig mogelijk te laten verlopen. Maar ook voor de naasten zelf kan het heel waardevol zijn. Anja van der Veer en Kim Altena zijn aandachtsvelders palliatieve zorg in Frittemahof.

“We hoorden van collega’s van andere locaties dat een waakmand van grote meerwaarde is tijdens het waken bij een familielid. Het leek ons een mooie aanvulling om aan de naasten van onze bewoners aan te kunnen bieden.”

Om de waakmanden te kunnen financieren heeft Anja contact gezocht met het Monuta Helpt Fonds. Het Monuta Helpt Fonds steunt lokale initiatieven en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens en na een afscheid van een dierbare. Denk hierbij aan initiatieven en projecten die zich richten op de ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg en zorg voor nabestaanden. Dit doet Monuta met het geven van financiële steun en praktische hulp door haar medewerkers.

“We zijn heel blij met het bedrag van 1500 euro dat door Monuta aan ons is geschonken. We kunnen daar twee mooie waakmanden mee vullen en nog een eventuele aanvulling op de familiekamer, die we sinds vorig jaar in Frittemahof hebben. Hier kunnen familieleden zich even terugtrekken tijdens het waken bij hun geliefde.”