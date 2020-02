Sneek – Startte deze dag met wat motregen, een droge periode volgt tot halverwege de middag. Dan volgt buiige regen en moeten we rekening gaan houden met windstoten. Waait het eerst nog matig uit het zuidwesten, deze wordt krachtig tot hard op het Sneekermeer, later op de dag draait ze naar het noordwesten. In de avond neemt ze gas terug. De temperatuur komt op een 9 graden uit als maximum.

Later vanavond trekt de buiige regen naar het oosten weg, neemt de wind verder af tot matig en draait naar het westen. Minimumtemperatuur 4 graden.

Vrijdag verloopt bewolkt en in de namiddag kan er al wat lichte regen vallen. De wind zuidwestelijke en neemt later op de dag toe. De maximumtemperatuur 8 graden.

In de nacht naar zaterdag verder toenemende wind valt er af en toe weer wat regen, zaterdag zelf eerst regen, later droog met nog kans op een bui. De wind vooral in de morgen nog stevig. Zondag zou het even flink kunnen regenen, de wind op die dag zuidwest tot noordwest en is matig tot vrij krachtig. De temperatuur op zaterdag in de dubbele cijfers, zondag niet veel hoger dan 7 graden. Maandag regent het weer, staat er wederom veel wind en wordt het weer zachter.

Dirk van der Meer