Sneek-Vandaag een dag met wat rustiger en droger weer. De buien zijn naar het oosten weggetrokken en mogen we een woensdag verwachten met opklaringen afgewisseld door wolken. De zuidwestenwind is meest matig. Later op de dag neemt de bewolking weer toe. Maximum 8 graden.

Komende avond en nacht bewolkt en valt er motregen. Minimumtemperatuur 4 graden.

Morgen een bewolkte dag, in de ochtend nog motregen, dan volgt een droge periode, later in de middag volgt opnieuw regen. De zuidwestelijke wind neemt toe en wordt matig tot krachtig, op het Sneekermeer later hard. De temperatuur komt rond de 8 graden uit.

Vrijdag verloopt bewolkt, maar het blijft zo goed als droog. Zaterdag valt er af en toe weer wat regen en waait het stevig, de zondag kan het even flink regenen. De temperatuur op zaterdag in de dubbele cijfers, zondag iets lager.