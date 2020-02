Een enkele bui

Sneek- We kwamen er gisteren goed vanaf wat de buien betrof. Ze waren er wel, maar meer in het midden, zuiden en oosten van het land. Daar gingen sommigen gepaard met onweer en hagel.

Vandaag is het wisselend bewolkt, kleine kans op een bui vanmiddag. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot (vrij) krachtig, later op het Sneekermeer mogelijk hard. De temperatuur komt op een 8 graden uit.

Vanavond betrekt de lucht en gaat in de nacht regenen. De temperatuur daalt naar een 4 graden.

Morgenochtend trekt de regen naar het oosten weg, zien we enkele opklaringen, een bui is nog mogelijk. De wind uit het westen, meest matig, temperatuur 8 graden.

In de nacht naar donderdag weer regen en neemt tevens de wind flink toe. Donderdag een droge periode, maar in de middag weer regen. De temperatuur komt die dag op een 8 graden uit, veel wind uit het zuidwesten. Op het Sneekermeer staat er een krachtige tot harde wind.

Vrijdag houden we het droog volgens de laatste weerkaarten, het weekend zacht en nattig met vooral op zaterdag veel wind. Het herfstweer blijft voorlopig stug volhouden.

Dirk van der Meer