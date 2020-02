INGEZONDEN-Nij Ylostins; toekomstbestendig met behoud van waarden

IJst- Een goede woon – welzijn – zorg situatie creëren voor huidige en toekomstige ouderen, is een vraag die heel Nederland bezighoudt. Dat lossen we in IJlst niet zomaar op.

Wat we in IJlst wel hebben is een prachtige locatie, oorspronkelijk opgezet voor diverse leeftijdsgroepen en 1 van de 64 experimentele projecten die tussen 1968 en 1980 gerealiseerd zijn. Bijzondere woningbouwexperimenten, verspreid over heel Nederland, die een bron van inspiratie kunnen zijn voor de hedendaagse woningbouwopgave. Helaas is Nij Ylostins ook de enige van de 64 projecten die op de nominatie staat om gesloopt te worden. Sloop die door de gemeente voorkomen kan worden door het bestendigen van hun voorgenomen besluit over het toekennen van een monumentenstatus voor Nij Ylostins. Een besluit dat zij naar verwachting rond 24 februari nemen.

Nieuwbouw

Woningcorporatie Elkien ziet – in samenwerking met zorgaanbieder Patyna – voor Nij Ylostins het liefst nieuwbouw en draagt deze visie breed uit. Nieuwbouwplannen die niet aansluiten bij de woonvisie van de gemeente (najaar 2019) die daarover grootschalig onderzoek liet doen door extern bureau Companen. Uit die visie van de gemeente hieronder enkele punten:

met betrekking tot herbestemming/nieuwbouw: ‘Herbestemmen en transformeren gaat voor nieuwbouw’

met betrekking tot doorstroom: ‘We willen hiermee een verhuisketen op gang brengen, zodat er zoveel mogelijk woningzoekenden van kunnen profiteren’

met betrekking tot woon-zorgaanbod: ‘Wij willen ruimte bieden aan initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het woon-zorgaanbod’.

Het behoud van Nij Ylostins in de huidige vorm, aangepast aan de huidige tijd, past naadloos in de landelijke en de gemeentelijke visie.

Landelijke/lokale overheid, woningcorporatie, zorgaanbieder of burger; we staan voor grote veranderingen en kiezen mogelijk vanuit onvoldoende ervaring het liefst voor bestaande, vertrouwde oplossingen.

Kan het ook anders?

Wij denken dat het anders kan. Of dat de makkelijkste weg is, nee. Is het mogelijk? Die vraag beantwoorden wij volmondig met ja!

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het samenbrengen van mensen uit verschillende generaties eenzaamheid bestrijdt, zorgt voor meer sociale cohesie en kosten bespaart. In dit kader ontstaan er in heel Nederland creatieve, innovatieve, kleinschalige concepten die

levensvatbaar blijken. Er is sinds 2019 zelfs subsidie beschikbaar voor dit soort initiatieven.

Hieronder enkele mogelijkheden,voorbeelden, gedachtespinsels over hoe het ons inziens anders kan.

Hoe?

de appartementen in de vleugel aan de Stadslaankant worden ingericht voor zware zorg

een paar flinke lichtkoepels of een glazen overkapping, maakt de gangen een stuk lichter en er komt meer stralingswarmte van de zon binnen

het platte dak kan gevuld worden met zonnepanelen en sedum

hier en daar kunnen appartementen samengevoegd worden

het Grand Café wordt beheerd door bewoners zelf en krijgt een keuken waar gezamenlijk gekookt kan worden.

de binnentuin wordt een actief onderdeel van het Grand Café

Oproep

Zullen we gezamenlijk afwijken van de bestaande paden en van Nij Ylostins een prachtig praktijkvoorbeeld maken?! Een ‘parel’ die blijkbaar zijn/haar tijd ver vooruit was recht doen, omarmen en behouden. Samen!

Werkgroep Wonen In IJlst