Heeg- “Het Heegermeer tot aan je voordeur! Hoe mooi is dat, wonen aan het water? Wij zijn het ondertussen flink beu! Omdat de projectontwikkelaar ons al 12 jaar een verhoogde fatsoenlijke straat beloofd met lantaarnpalen met verlichting! Nou nee hoor! Hier het resultaat wat we ongeveer een 4 x per jaar hebben, en waarvan de Gemeente Súdwest-Fryslân geen verantwoordelijkheid voor neemt om zich ermee te bemoeien! Lekker is dat”, aldus Frank Hettinga uit Heeg op z’n FB-pagina.

Door de overvloedige regenval van gister opnieuw wateroverlast. De foto’s uit het bericht van Frank Hettinga illustreren het een en ander.