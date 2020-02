Eerst nog opklaringen

Sneek-Bar en boos was het weertje gisteren, er viel maar liefst 32 mm aan neerslag in Sneek en de wind was dominant aanwezig met windstoten. Velen met mij hebben het denk wel gehad met de winter die meer op een lange herfst lijkt. Ook de rest van deze maand is winterweer niet aan orde als we de lange termijn kaarten mogen geloven en blijven we in een westelijke stroming die geregeld buien en regen brengt.

Vanmorgen valt het met het weer enigszins mee, er zijn opklaringen, vanmiddag vallen er enkele buien. Er staat een stevige wind uit het zuidwesten, matig tot (vrij) krachtig, in een bui uitschieters. Op het Sneekermeer kan de wind later af en toe hard zijn. De temperatuur 9 graden als maximum.

Komende avond en nacht enkele buien, verder ook wat opklaringen, minimumtemperatuur 4 graden.

Morgen is het wisselend bewolkt, vallen er her en der enkele buien en wordt het bij een zuidwestelijke wind 8 graden. De wind meest matig tot (vrij) krachtig.

In de nacht naar woensdag regen, woensdag zelf lijken we het zo goed als droog te houden, Donderdag volgt weer met regen.

Dirk van der Meer