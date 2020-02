INGEZONDEN- Verkeersborden Galiga(straat)promenade

Sneek- Sinds wanneer mogen burgers, winkeliers, zelf verkeersborden plaatsen? Wil ook graag een paar plaatsen in onze straat met een snelheidslimiet erop. Kan dat? Of is dat weer wat anders. Dacht, en weet het wel zeker, dat dit alleen door de gemeente mogen worden geplaatst in over leg met het lokale gemeentebestuur. Of worden deze borden in de Galigastraat elke morgen door gemeente neergezet en na zessen weer binnengehaald? Geloof niet dat dat het geval is. Ondernemers op de Oosterdijk, pak u kansen en bedenk een paar officiële verkeersborden die goed uitkomen voor jullie, en zet ze neer. Gezellig, of verwarrend.

Geert van der Berg