Impact Color Guard Sneek succesvol op het WGUK Engeland

Sneek- Onlangs heeft Impact Color Guard Sneek met 76 leden en vrijwilligers de overtocht gemaakt naar Engeland om daar deel te nemen aan de Engelse competitie het WGUK.

Na een dag met lokale activiteiten bij de scouting waar zij verbleven en natuurlijk de niet te missen bonte avond, deden zij op zondag 9 februari mee aan de regionale contest in Cholchester, Essex UK.

Impact Cadets, Impact Junior en Impact A gingen de strijd aan met de Engelse colorguard groepen. Eerst heeft Impact gekeken bij een training van de Engelse colorguard groep Mayflower, waarna ze zich klaar maakten voor de wedstrijd zelf. Alle groepen van Impact hebben goede shows neergezet met bijbehorende resultaten. Impact Cadets deed het heel goed met een 2e plaats. Ook Impact Junior deed het goed door een 4e plaats te behalen in een veld van 6 deelnemers. Impact A streed met Mayflower om de 1e plaats in de A-Class, het was Mayflower die net aan het langste einde trok en daarmee deze klasse won. Maar een 2e plaats voor Impact A is, net zoals de andere 2 groepen, een geweldig resultaat!

Cadet Class

2e 74,39 Impact Cadets

Junior Class

4e 70,86 Impact Junior

A Class

2e 72,79 Impact A

Foto: Hendrik Posthumus