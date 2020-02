Sneek- Het fietsverbod voor de Galigastraat in het centrum van Sneek was er al even, maar blijkbaar nog niet voor iedereen duidelijk. Daarom zijn er nu in het gezellige straatje opvallende bordjes op rvs- palen gezet om het een en ander duidelijk te maken. Nu nog zeggen ‘ik wist nyt dat je hier nyt fytse mochten’, gaat daarom niet meer op!

Foto Henk van der Veer