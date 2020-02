Sneker weekendweer: Erg zacht

Sneek-Vandaag bewolkt, meest droog tot de avond. Wind neemt toe en wordt matig tot krachtig uit het zuidwesten, temperatuur 11 graden. Komende nacht lichte regen, zeer zacht met 10 graden als minimum. Toenemende wind, windstoten tot 80 km/u.

Morgen regen, in de middag heeft dit een buiig karakter. Zeer zacht, 14 graden is haalbaar. Helaas met de stevige wind en regen heb je daar niet veel aan. Eerst nog zware windstoten, wind neemt in de middag af. In de avond volgen opklaringen.

Maandag minder zacht, 8 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Opklaringen, in de middag kansje op een bui.

Als ik de lange termijnkaarten mag geloven, dan kunnen we de winter deze maand afschrijven en houden we westelijke stroming met geregeld storingen die overtrekken.

Het zal toch niet zo zijn dat we in maart en april opgezadeld raken met noord tot oostenwinden? Alles kan, als ik de statistieken bekijk daarvan qua windrichting, neemt de wind met een noord of oost component toe van 38% naar 55% op die dagen.

Dirk van der Meer