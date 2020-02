Nattig en winderig weekend

Sneek-Het weekend brengt ons niet veel goeds, ze verloopt nattig en vooral op zondag veel wind. Vandaag valt het nog reuze mee, de wind is vanmorgen nog zwak, deze wordt matig en waait uit het west tot zuidwesten. De temperatuur komt op een 8 graden uit. Het is bewolkt, ook zien we nog af toe wat zon en het blijft tot de avond droog.

Vannacht is het bewolkt en valt er lichte regen. De temperatuur daalt naar een 5 graden.

Morgen start met lichte regen, daarna volgt een droge periode, later op de dag opnieuw regen. De zuidwestelijke wind neemt toe en later op de dag is deze krachtig geworden. De temperatuur in de lift, deze stijgt naar de dubbele cijfers, 11 graden.

De nacht naar zondag verloopt buitengewoon zacht, het wordt niet kouder dan 10 graden. Verder valt er regen en waait het stevig.

Zondag moeten we rekening houden met zware windstoten, 70 tot 100 km/u, dit uit het zuidwesten. Het regent, in de middag krijgt dit een buiig karakter. Het is erg zacht qua temperatuur, 13 graden, alleen met de doorstaande wind voelt het kouder aan.

Maandag is het weer minder zacht, 8 graden, en is de wind iets gaan liggen, maar nog steeds staat er op het Sneekermeer een krachtige, af en toe een harde wind uit het zuidwesten. Er zijn opklaringen, een bui is nog mogelijk.