Glenn Miller Party in het kader van Sneek 75 jaar vrij

Sneek- Op 2 mei a.s. is er een Glenn Miller Party in een speciaal aangeklede en sfeervolle gemaakte ruimte in de Veemarkthal i.s.m. de Bigband “Miss Jones”.

Deze uit 23 personen tellende bigband neemt u mee naar de tijd van ’40-45. Zij brengen voor u muziek ten gehore van Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Billy Holiday, Cole Porter, Benny Goodmen, Tom Jones, Dean Martin, Elvis Presly, e.v.a.

Ook actuele nummers van Adele, Robby Williams ,Paul Simon, Anouk, Michael Bublé, Joe Cocker, Amy Winehouse e.v.a. worden op deze avond niet geschuwd!

Wat: Glenn Miller Party

Waar: Veemarkthal Sneek

Wanneer: 2 mei 2020

Aanvang 20.00 uur

Entreeprijs €10

Kaartverkoop start 2 maart a.s.

Voorverkoop kaarten te bestellen via Theater Sneek of via de link op de website www.sneek75jaarvrij.nl