Eerst regen, later buien

Sneek – De regen heeft onze regio al bereikt en hier hebben we tot halverwege de middag mee te doen. Dan zijn we nog niet van de nattigheid af, buien volgen. De wind die nu nog zwak is, neemt toe en wordt matig, op het Sneekermeer af en toe vrij krachtig, dit uit het zuidoosten, later zuidwest. Een kille dag met geen hogere temperatuur dan van 5 graden.

Vanavond eerst nog een bui, later enkele opklaringen. Mocht het vannacht wat langer opklaren, dan is er grondvorst mogelijk. Op neushoogte blijft de temperatuur steken bij 2 graden. De wind neemt af en draait naar het noordwesten.

Morgen een meest bewolkte dag, het blijft wel droog tot de avond. Met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het een graadje of 7.

Het weekend verloopt regenachtig en kan het weer flink gaan waaien. Zware windstoten behoren vooral in de nacht naar zondag en zondag overdag tot de mogelijkheid, dit uit het zuidwesten. Verder is het erg zacht, zaterdag 10 graden, zondag zou het zomaar 13 graden worden en dat in februari!

Maandag opklaringen, in de middag kans op een bui en is het met 8 graden weer minder zacht. Eerst nog veel wind, deze neemt langzaam maar zeker af.

Dirk van der Meer