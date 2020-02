Sneek- Niet alleen in de Marktstraat van Sneek is momenteel veel werk in uitvoering, ook verderop in de binnenstad staan er steigers bij verschillende panden. Zoals in de Nauwe Burgstraat, bij de winkel van modezaak Miss Etam, wordt volop gewerkt aan het onderhoud.

Eventjes verderop ondergaat het monumentale pand van C&A aan de Kruizebroederstraat ook het nodige restauratiewerk.

Foto’s Henk van der Veer