Morgen een gure dag

Sneek – Deze winter is met nog een halve maand te gaan niet de titel winter waardig, een lange herfst zit is het dit jaar. Een komen en gaan van depressies en buien en als ik zo naar de lange termijnkaarten kijk, dan is er ook weinig zicht op stevig winterweer de rest van de maand. Nu maar hopen dat de kou zich niet in maart en april nog eens aandient.

Vandaag kan er nog een bui vallen, hagel is mogelijk, tussendoor een korte opklaring. De temperatuur 5 tot 7 graden met eerst nog een stevige wind uit het westen. Deze neemt vanmiddag langzaam maar zeker gas terug en draait naar het zuidwesten.

Komende nacht eerst wisselend bewolkt, later neemt de bewolking weer toe. De temperatuur zakt tot richting het vriespunt.

Morgen bewolkt en later in de morgen gaat het regenen, mogelijk dat we eerst nog enkele natte sneeuwvlokken voorbij zien komen. De wind neemt toe uit het zuidoosten en wordt eerst matig tot krachtig. Voor het gevoel een koude dag, de maximumtemperatuur stijgt langzaam maar zeker naar een 5 graden later op de dag. Ook neemt later in de middag de wind af en draait naar noordwest.

Vrijdag is het droog, wordt het bij een zuidelijke wind een graadje of 7. Het weekend verloopt grotendeels nat en opnieuw zien we de wind weer flink toenemen en zijn er weer zware windstoten te verwachten. De temperatuur komt in de dubbele cijfers terecht.

Dirk van der Meer