Sneek- Digitaal Steunpunt Fryslân, een samenwerkingsverband van een aantal ICT-ondernemers, is sinds december vorig jaar een vereniging. In samenwerking met Thuishotel organiseren zij op dit moment wekelijks een inloopspreekuur in de hal van het Antoniusziekenhuis. Hier kunnen mensen terecht met hun vragen op digitaal gebied.