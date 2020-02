Nog steeds veel wind

Sneek-Allereerst even terug naar gisteravond. Viel het hier nog aardig mee met de buien, elders vielen pittige buien met onweer, hagel en natte sneeuw welke voor wat slippartijen zorgden. Ook vandaag blijft de kans op een winterse bui en opnieuw hebben we te maken met zware windstoten uit het westen. De temperatuur 6 graden als maximum.

Vanavond en vannacht blijft de wind flink doorstaan en valt er een winterse bui. De minimumtemperatuur bedraagt 2 graden.

Morgen nog een enkele winterse bui, verder ook opklaringen en wordt het een graadje of 5. De wind matig tot krachtig uit west, neemt in de middag langzaam maar zeker af en draait later naar het zuidwesten.

Donderdag staat er een gure dag op het programma. Een depressie trekt over met de kern ten zuiden van onze regio zodat we met een zuidoost tot noordoostenwind te doen hebben. De regen die later in de morgen valt, kan tijdelijk als natte sneeuw overgaan. Het is die dag ook niet veel warmer dan 4 graden.

Vrijdag is het droog, het weekend zien we de wind weer flink toenemen met aan de kust weer kans op storm. Verder valt er later op zaterdag regen en ook zondag ziet er nat uit. De temperatuur gaat wel in de lift, is het vrijdag nog 7 graden, zaterdag en zondag komen we in de dubbele cijfers terecht.

Dirk van der Meer