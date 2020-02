Windstoten en buien

Sneek – Na een zondag met storm en zeer zware windstoten, is het deze maandag iets rustiger met de wind. Toch zijn er eerst nog steeds zware windstoten mogelijk in een bui, 80 km/u. Er vallen vooral vanmorgen nog enkele buien, vanmiddag droger en neemt de west tot zuidwestelijke wind tijdelijk af. De temperatuur komt op een 8 graden uit.

In de avond vanuit het zuidwesten opnieuw buien, winterse buien en tevens neemt de wind weer toe. Er staat dan een krachtige, af en toe harde zuidwest tot westelijke wind. In een bui slecht zicht door de wind, regen, hagel en ook natte sneeuw kan er vallen. Minimumtemperatuur 3 graden.

Morgen vallen er enkele buien, buien met naast regen ook hagel en natte sneeuw. Een wat gure dag met geen hogere temperatuur dan van 6 graden, in een bui lager. De wind blaast stevig uit het westen en opnieuw zijn er zware windstoten te verwachten in een bui.

Woensdag kan er nog een enkele winterse bui vallen, doet de westelijke wind het iets rustiger aan. Donderdag volgt al weer een dag met regen en voelt het waterkoud aan met de zuidoost tot zuidwestelijke wind. De dagen die volgen geven een onbestendig weerbeeld. In het weekend gaat de temperatuur weer in de dubbele cijfers uitkomen en mogen we weer flink wat wind verwachten.

Dirk van der Meer